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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
MSB: 'Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen Onikinci Kara Devriyesi tamamlandı' İzle

MSB: 'Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen Onikinci Kara Devriyesi tamamlandı' İzle

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( ANKARA ) MSB: "Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen Onikinci Kara Devriyesi tamamlandı" ANKARA

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- Milli Savunma Bakanlığı, Rus Askerleri ile Fırat’ın Doğusunda icra edilen Onikinci Kara Devriyesi tamamlandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki onikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.
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