MSB: 'Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır'



- Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline rejim tarafından açılan ateş sonucunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırı sonrasında hedeflerin tespit edildiğini belirten Denizer, hedeflerin ateş altına alındığını ve vurulmaya devam edildiğini aktararak, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.Bahar Kalkanı Harekatının başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini kaydeden Denizer, şu ifadeleri kullandı:"Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."



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