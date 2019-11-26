-iş makinesinin çalışması

-paylaşımın fotoğrafı



( ANKARA ) MSB: "Rasulayn’da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı” ANKARA



- Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Harekât bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn’da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı.”



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