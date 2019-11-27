MSB:” PKK/YPG’ye ait mayın/EYP’leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor”



- Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP’lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Suriyeli çocukların Türk askerleriyle birlikte oyun oynadıkları görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG’ye ait mayın/EYP’leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.” (MKM-



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