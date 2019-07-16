MSB:” Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor” İzle



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasını gerçekleştiren görüntüler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor” denildi.

