Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
MSB: “Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında silah mühimmat ve malzemeler ele geçirildi”

MSB: “Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında silah mühimmat ve malzemeler ele geçirildi”

ele geçirilenlerin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Komando Bild Dolar Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 harekatları kapsamında terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilenler arasında ise 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm’lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekâtı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm.lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı