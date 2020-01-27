- MSB:” Öğrenciler 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi” Haberi



- Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazan öğrencilerinin 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildiğini bildirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına sevgi dolu mektupları yazan Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencileri 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi.” Öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdığı görüldü.

(MKM-



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