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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
MSB: ”Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilinci gün geçtikçe gelişiyor” Haberi

MSB: ”Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilinci gün geçtikçe gelişiyor” Haberi

hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA


- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler ‘sıfır atık’ projesinin bilincinin gün geçtikçe geliştiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde “sıfır atık” bilinci gün geçtikçe gelişiyor“
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