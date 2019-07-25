MSB: ”Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilinci gün geçtikçe gelişiyor”
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( ANKARA ) ANKARA
- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler ‘sıfır atık’ projesinin bilincinin gün geçtikçe geliştiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde “sıfır atık” bilinci gün geçtikçe gelişiyor“
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