MSB: ”Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilinci gün geçtikçe gelişiyor”



- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler ‘sıfır atık’ projesinin bilincinin gün geçtikçe geliştiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde “sıfır atık” bilinci gün geçtikçe gelişiyor“

