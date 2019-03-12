MSB: '(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir' - ANKARA
MSB: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir" - ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı - Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamalarıANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi.(3)MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."
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