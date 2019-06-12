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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MSB: 'Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.' Haberi

MSB: 'Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.' Haberi

-Ele geçirilen silahlar

( ANKARA ) - MSB:"Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu."- "Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi ANKARA

Kamera Dolar Gesi Teröristler Saldırı 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 45 olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" denildi. (BC -
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