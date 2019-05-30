MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı - ANKARA

- MSB Twitter hesabından paylaşılan videoMSB'den yerli ve milli füze paylaşımıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L - UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.MSB'nin paylaşımında, "TCG BARTIN Korvetimizden yerli ve milli L - UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS - K' 'Süratli Suüstü Drone'nu tam isabetle vuruldu." denildi.
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