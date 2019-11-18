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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MSB’den Şanlıurfa’daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

MSB’den Şanlıurfa’daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

arşiv

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Mühimmat Patlaması Yazılı Açıklama 


- Milli Savunma Bakanlığı, geçen 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanılarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirmede, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
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