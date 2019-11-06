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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MSB’den duygulandıran 10 Kasım klibi

MSB’den duygulandıran 10 Kasım klibi

-Klip

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı. Saat 09.05’te “Daima Kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk” başlığıyla paylaşılan klipte Anıtkabir’de Atatürk’ün naaşına ulaşmak için kullanılan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk’ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına Türk askerinin omuzlarına bu yoldan taşındığı hatırlatılan klip, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır” sözleriyle son buldu. (ND-
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