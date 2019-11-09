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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı

MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı

Paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Çalışma Odası Sosyal Paylaşım Sitesi Akkale Sosyal Paylaşım 


- Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı. Atatürk'ün kişisel eşyalarının anlatıldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saat 09.05'te, 10 Kasım'a özel video paylaşıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videoda, Atatürk’ün kişisel eşyalarının kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeleri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşından kalanların sergilendiği eserler anlatıldı. Ayrıca videoda çok sevdiği köpeği Fox ve Çankaya’daki çalışma odasının bir örneği ve bir bal mumu heykeli anlatıldı.
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