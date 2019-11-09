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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video - ANKARA İzle

MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video - ANKARA İzle

- MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel videoMSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video - Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla hazırlanan videoda, Anıtkabir'de bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin bilgiler paylaşıldı - Müzede Atatürk'ün kişisel eşyaları, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromalar ve balmumu heykeli yer alıyorANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromaların yer aldığı Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin özel video hazırlandı.MSB'nin Twitter hesabından, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla "Daima kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleriyle yayımlanan videoda, müzede sergilenenlere ait görüntü ve bilgilere yer verildi.
Müzede, Atatürk'ün nüfus cüzdanları, aile fotoğrafları, kalemleri, not defterleri, manevi açıdan paha biçilmez eşyaları ve yabancı devlet adamlarının armağanları ile İnkılap Kulesi'nde yer alan mareşal üniforması, kıyafetleri, birebir ölçülerdeki balmumu heykeli ve Türk milletine yadigar kalan birçok eserin sergilendiği anlatıldı.Ayrıca, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'u anlatan panoramalar, Türk ulusunun birlik ve beraberliğini anlatan tablolar, Atatürk'ün çok sevdiği köpeği Foks'la Çankaya Köşkü'ndeki çalışma odasının bir örneğinin yer aldığı balmumu heykeli ve eşyalarının da yer aldığı müzede, savaş meydanlarında, yurt gezilerinde, yorgun düştüğü devlet işleri sonrasında dahi elinden düşürmediği, tek tek notlar aldığı 4 binin üzerindeki kitabından 3 bin 123'ünün bulunduğu bildirildi.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:"Atatürk, yaşadıklarıyla yaptıklarıyla eserleriyle Türk milletiyle birlikte daima var olacak ve bağrından çıktığı büyük Türk milleti, yüreğinde taşıdığı sevgi ile eşsiz liderini hiç unutmayacak, onun manevi mirasına daima sahip çıkacaktır. Yaşama veda edişinin 81'inci yıl dönümünde ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyor, saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ölüm insanın değişmez kaderidir, marifet unutulmamaktır." sözleriyle sonlandırıldı.

Balmumu Heykeli Çalışma Odası Akkale Panorama Cüzdan 

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