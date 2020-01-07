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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
MSB:” Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu”

MSB:” Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu”

Suriyelinin konuşması

( RASULAYN ) MSB:” Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu” RASULAYN

Bild Umutlu 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyelilerin mutlu olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Suriyelilerin Harekattan sonra bölgeyi temizleyerek, sağlık ve doktor ihtiyaçlarını karşıladıkları belirtildi. Bakanlıktan görüntülü paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu.”
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