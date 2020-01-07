MSB:” Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu”



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyelilerin mutlu olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Suriyelilerin Harekattan sonra bölgeyi temizleyerek, sağlık ve doktor ihtiyaçlarını karşıladıkları belirtildi. Bakanlıktan görüntülü paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu.”



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