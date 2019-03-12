MSB: '1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi' - ANKARA
MSB: "1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı - Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamalarıANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi.(1)MSB: "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi. "
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım