Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mozart ve Beethoven dinleyen tavuklardan günde 150 koli yumurta elde ediliyor İzle

Mozart ve Beethoven dinleyen tavuklardan günde 150 koli yumurta elde ediliyor İzle

Tavuklardan detay

Yumurta Erimli Etiler Klasik Müzik Hayvan 

-Müzik dinletilmesinden detay
-Yumurtaların toplanmasından detay
-Yumurta deposundan detay
-Genel detaylar
-İşletme sahibi Volkan Dizdaroğlu Röp.

( MUŞ )- Her sabah MUŞ

- Muş’taki bir kanatlı hayvan işletmesinde tavuklara her sabah Mozart ve Beethoven dinletilerek günde 150 koli yumurta elde ediliyor. Muş’ta 13 bin Leghorn cinsi tavuk beslenen işletmede, tavuklara klasik müzik dinletilerek hem stresi alınıyor hem de yumurta da verim arttırılıyor. Tavuklara dinletilen müziklerle verimin arttırıldığını ifade eden işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, “İşletmemizde yaklaşık 13 bin Leghorn cinsi tavuk bulunmaktadır. 4 aylık alınan bu tavuklar şu anda altı aylık konuma gelmişlerdir. Tavuklara sabah 05.00’te ışıkların açılmasıyla beraber akşam 20.00’e kadar Mozart ve Beethoven tarzı müzik dinletiyoruz. Bu müzik tavuklarda oluşan stresi yüzde 60-70 oranında düşürüyor. Müzik çalınmadığı zamanlarda tavuklarda bir agresiflik söz konusu oluyor. Bu müzik hayvanları doğal olarak rahatlatıyor. Bu da kanıtlanmış bir olay olduğu için veterinerlerin tavsiyesiyle müzik dinletmeye başladık. Bu hususta baya bir verimli oldu” dedi.
“Günde 150 koli yumurta elde ediyoruz” Günde ortalama 150 koli yumurta elde ettiklerini anlatan Dizdaroğlu, “Kapasite tam verime ulaştığında günlük 12 bin adet yumurta hedefliyoruz. Bu yumurtaları Muş merkez ve ilçelerine dağıtmak üzere gerekli distribütörler vasıtasıyla satışa sunuyoruz. Biz bu işe bu yıl başladık. Muş’un tüm tüketimine talibiz. İşlerin umduğumuz şekilde ilerlemesi halinde bu işin kapasitesini arttırma niyetindeyiz. Pazar bulmada herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı