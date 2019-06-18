Mozart ve Beethoven dinleyen tavuklardan günde 150 koli yumurta elde ediliyor İzle

-Müzik dinletilmesinden detay

-Yumurtaların toplanmasından detay

-Yumurta deposundan detay

-Genel detaylar

-İşletme sahibi Volkan Dizdaroğlu Röp.



( MUŞ )- Her sabah MUŞ



- Muş’taki bir kanatlı hayvan işletmesinde tavuklara her sabah Mozart ve Beethoven dinletilerek günde 150 koli yumurta elde ediliyor. Muş’ta 13 bin Leghorn cinsi tavuk beslenen işletmede, tavuklara klasik müzik dinletilerek hem stresi alınıyor hem de yumurta da verim arttırılıyor. Tavuklara dinletilen müziklerle verimin arttırıldığını ifade eden işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, “İşletmemizde yaklaşık 13 bin Leghorn cinsi tavuk bulunmaktadır. 4 aylık alınan bu tavuklar şu anda altı aylık konuma gelmişlerdir. Tavuklara sabah 05.00’te ışıkların açılmasıyla beraber akşam 20.00’e kadar Mozart ve Beethoven tarzı müzik dinletiyoruz. Bu müzik tavuklarda oluşan stresi yüzde 60-70 oranında düşürüyor. Müzik çalınmadığı zamanlarda tavuklarda bir agresiflik söz konusu oluyor. Bu müzik hayvanları doğal olarak rahatlatıyor. Bu da kanıtlanmış bir olay olduğu için veterinerlerin tavsiyesiyle müzik dinletmeye başladık. Bu hususta baya bir verimli oldu” dedi.

“Günde 150 koli yumurta elde ediyoruz” Günde ortalama 150 koli yumurta elde ettiklerini anlatan Dizdaroğlu, “Kapasite tam verime ulaştığında günlük 12 bin adet yumurta hedefliyoruz. Bu yumurtaları Muş merkez ve ilçelerine dağıtmak üzere gerekli distribütörler vasıtasıyla satışa sunuyoruz. Biz bu işe bu yıl başladık. Muş’un tüm tüketimine talibiz. İşlerin umduğumuz şekilde ilerlemesi halinde bu işin kapasitesini arttırma niyetindeyiz. Pazar bulmada herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.



