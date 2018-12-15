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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mozaret Geçidinde buzlanma nedeniyle kayan tırlar yolu kapattı

Mozaret Geçidinde buzlanma nedeniyle kayan tırlar yolu kapattı

Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan tırlar

Güzergah Tır Şoförü İran Zincir Takma Kar Yağışı 

-Tır sürücüsünün zincir takması
-Sürücü ile röp.
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Mozaret Geçidinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı. Türkiye’yi Kafkaslar ve Orta Asya’ya bağlayan önemli güzergahlardan Çıldır-Aktaş karayolu üzerinde bulunan Mozaret Geçidi tırlara geçit vermiyor. Yolların buzlanması nedeniyle çok sayıda tır, kayarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Tır şoförleri kaldıkları yerde araçlarına zincir takmaya çalıştı. Azerbaycan’dan Aktaş Sınır Kapısı’ndan geçerek İran’a gittiğini söyleyen tır şoförü, yolda tuzlanmanın yeterli yapılmadığını ve bu nedenle tırı kaydırdığını iddia ederek, "Yolun buz tutmasından dolayı zincirsiz çıkamadım. Şimdi zincir takıyorum. Yolu tuzlasalar çok iyi olur" dedi.
Öğrenci servisi şoförü ise çocukları kurstan getirdiğini söyleyerek, "Kışın bu zorluklarla uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi yoldan kayan tırlar yolda kalmış ve yolu kapatmışlar" şeklinde konuştu.

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