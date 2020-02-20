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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletten düşerek yaralanan kadını yağmurdan şemsiyelerle korudular

Motosikletten düşerek yaralanan kadını yağmurdan şemsiyelerle korudular

- yaralı kadının yol ortasında yatması

İlk Müdahale Şiddetli Yağış Ağrı Merkez Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-- yaralı kadını yağmurdan şemsiyeli koruma
-- sağlık ekiplerinin müdahalesi
--detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan kadını vatandaşlar, ambulans gelene kadar açtıkları şemsiyelerle yağmurdan korudu. Kader Çetin’in (23) kullandığı 48 AAT 984 plakalı motosiklet, Patlangıç Ölüdeniz Caddesi’ndeki trafik ışıklarında şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek sürüklendi. Kazayı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildiren vatandaşlar, yerde yatan yaralıyı sağlık ekipleri gelene kadar sağanaktan etkilenmemesi için üzerine açtıkları şemsiyelerle korudu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Çetin’i, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine götürdü. Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. (MY-MB-
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