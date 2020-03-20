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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Motosiklette 2 keçi, 2 insan

Motosiklette 2 keçi, 2 insan

Keçilerin motosiklet üzerinde götürülmesi

Kamera Keçi 

-Motosikletten görüntü
-Kişilerden görüntü
-Keçinin ayaklarının yerde sürüklenmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Keçinin ayağını yerde sürükleyerek motosiklette taşıdılar ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı. Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde plakası bulunmayan bir motosiklette binen iki kişi aralarına bindirdikleri 2 keçiyi motosikletle taşıdı. İki kişi arasına bindirilen keçiler Gölbaşı Caddelerinden götürülürken keçinin ayağının yerden sürüklenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Vicdanları sızlatan görüntüler, yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Hem kendi canlarını tehlikeye atan hem de keçinin ayaklarını yerden sürüklenmesine neden olan motosikletteki kişiler görenlerin tepkisine de neden oldu. (KA-SD-
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