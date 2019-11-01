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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Motosikletliye arkadan çarptı, yaralı sürücüye yardım etmeden kaçtı İzle

Motosikletliye arkadan çarptı, yaralı sürücüye yardım etmeden kaçtı İzle

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklet sürücüsü yerdeyken görüntü
-Ambulans ve diğer motorcular
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolunda bir araç sürücüsü çarptığı motosiklet sürücüsüne yardım etmeden kaçtı. Dakikalarca yerde yaralı halde bekleyen motosiklet sürücüsünün imdadına diğer motosiklet sürücüleri koştu. Kaza E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TU 47 33 plakalı aracın sürücüsü yolda seyir halinde bulunan Coşkun Yüreyen idaresindeki 34 RG 171 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Motosiklete çarpan araç sürücüsü ise olay yerinde bir süre bekledikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine yoldan geçen diğer motosiklet sürücüsü talihsiz adamın yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi diğer motosiklet sürücüleri tarafından yapıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında olay yerinde bulunan Tolga Türkel araç sürücüsünün kaçtığını belirterek, “Ben bir anda motoru boşta gördüm. Hemen yardıma geldim. Araç sürücüsü de ilk önce geldi baktı daha sonra ise olay yerinden kaçtı” diye konuştu.
Kaza nedeniyle yolda trafik meydana gelirken polis ekipleri de kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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