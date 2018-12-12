Motosikletlinin arabaya çarpma anı kamerada

-Motosikletin arabaya çarpma anı

-Motosiklet sürücünün araç sürücüne tepki göstermesi

-Araba sahibinin kırılan araba camına bakması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hareket halindeki motosikletli yola çıkmaya çalışan arabaya çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Tahsin Kaplan Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, elinde teneke kutu bulunan motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola çıkmaya çalışan otomobile çarparak devrildi. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü araba sürücüsüne tepki gösterirken, aracından inen sürücü ise motosiklet sürücüsünün yerine kırılan aynasıyla ilgilendi. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

