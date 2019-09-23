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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletlilerin yolda muhabbeti kazayı böyle getirdi

Motosikletlilerin yolda muhabbeti kazayı böyle getirdi

KGYS görüntüleri

Muhabbet Kamera Trol 

-Yaralının ambulansa konulması
-Kaza yerinden görüntüler

( SAMSUN )- Trafikte sohbet ve kaza anı kamerada SAMSUN

- Samsun'da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde 15 Ağustos’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte ilerleyen ve sipariş götürdüğü öğrenilen Bayram K. idaresindeki 55 APL 84 plakalı motosikletli kurye ile Osman A.’nın kullandığı 55 ARB 81 plakalı motosikletli kurye seyir halindeyken birbirleriyle yakınlaşıp sohbet etmeye başladı.
Bu sırada kontrollerini kaybeden iki motosikletli kurye birbirlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 55 ARB 81 plakalı motosikletteki Osman A. yolda sürüklenerek yaralandı. KGYS’ye yansıdı Kaza anı ise kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen iki motosikletli birbirine yakınlaşıp sohbet ettikleri sırada kontrolünü kaybeden bir motosikletin yere savrulması görülüyor. (BG-SLH-
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