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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletlilerin seyir halindeki sohbeti kaza getirdi: 1 yaralı Haberi

Motosikletlilerin seyir halindeki sohbeti kaza getirdi: 1 yaralı Haberi

Sağlık ekiplerinin yaralı şahsa müdahalesi

Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntüler
-Bayram K. röportaj
-Detay

( SAMSUN ) -- Birlikte kaza yaptıkları arkadaşının başından biran olsun ayrılmadı SAMSUN

- Samsun’da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada sohbet etmeleri nedeniyle kontrollerini kaybedip birbirlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada ise arkadaşının bir an olsun başından ayrılmaması ise dikkat çekti. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte ilerleyen ve sipariş götürdüğü öğrenilen Bayram K. idaresindeki 55 APL 84 plakalı motosikletli kurye ile Osman A.'nın kullandığı 55 ARB 81 plakalı motosikletli kurye seyir halindeyken birbirleriyle yakınlaşıp sohbet etmeye başladı.
Bu sırada kontrollerini kaybeden iki motosikletli kurye birbirlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti devrilen Osman A. yolda sürüklenerek yaralandı Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin Osman A.’ya müdahalesi sırasında ise arkadaşı olan Bayram K.’nin de sağlık ekiplerine yardım etmesi ve yaralı şahsın biran olsun başından ayrılmaması dikkat çekti. Yaralı şahıs hastaneye götürüldükten sonra ise Bayram K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. "Seyir halindeyken birbirimizle konuşuyorduk" Kaza anını anlatan Bayram K., “Yolda seyir halindeyken konuşuyorduk. Arkadaşım kontrolünü kaybederek benim motosiklete takıldı ve yere düştü” dedi.
(BG-SLH-
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