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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Motosikletlilerden Yunan milletvekiline ‘Türk Bayraklı’ tepki

Motosikletlilerden Yunan milletvekiline ‘Türk Bayraklı’ tepki

grubun bayrak açması

Protesto İstiklal Marşı Milletvekili İstiklal Provokasyon 

-bayraktan görüntü
-istiklal marşının okunması
-grup adına açıklama yapılması
-toplu fotoğraf çekilmesi
-detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Beyoğlu’nda 40 metrekarelik bayrak açarak, Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı’nı yırtmasını protesto etti. Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan Milletvekili Loannis Lagos tarafından Avrupa Parlamentosu’nda yırtılmasını protesto etti. Beyoğlu Tepebaşı'nda bir araya gelen grup, 40 metrekarelik Türk Bayrağı'nı açıp, İstiklal Marşını okudu. Yunan milletvekiline sessiz bir şekilde tepki gösteren grup, bu eyleme tepkiyi Yunan halkının vermesi gerektiğini belirtti.
İstiklal marşının ardından toplanan grup adına bir açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyan Türkiye Motosiklet Platformu Genel Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtarak tüm dünyanın tepkilerini üzerine çeken Yunan milletvekili Lagos, hepimizi derinden yaralamıştır. Bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir, gururudur. Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında Yunan denize döküldükten sonra bile, çetin savaşlardan sonra bile İzmir'deki köşküne geldiği zaman; yere serilen Yunan bayrağına basması istendiğinde: 'Bir bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir' diyerek bunu kabul etmemiş. O bayrağın katlanılarak yerine konulmasını istemiştir. Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Bu yapılan çok talihsiz bir şeydi. Fakat hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu iki komşu ülkenin dostluklarına zarar getirmeyecektir. Böyle bir provokasyon ve böyle bir ırkçı hareketin karşısında biz sadece burada olduğu gibi duruşumuzu sergiliyoruz, sessiz bir protesto yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından grup toplu fotoğraf çekiminin ardından sessizce dağıldı.
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