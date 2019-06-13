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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletliler kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Motosikletliler kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Yaralılara müdahale edilmesi

İlk Müdahale Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri Sağlıkçı Ambulans Şoförü 

-Olay yerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü

( BURSA ) --Kazada yara almayan sağlıkçılar yaralıları anında müdahale etti BURSA

- Bursa'da acil hastası olduğu için kırmızı ışıkta geçen ambulansa motosiklet çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre acil hasta taşıyan İsa Yılmaz isimli ambulans şoförü hastayı hastaneye yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçti. Ambulansı fark etmeyen ve kendisi için yeşil ışık yanan Coşkun Kanmaz kırmızı ışıkta geçen Yılmaz kontrolündeki ambulansa çarptı. Motosiklet sürücüsü Kanmaz ile aynı motosiklete binen Emirhan Öztürk çarpmanın etkisi ile yola savrulurken ambulansta ise ciddi hasar meydana geldi. Yere savrulan 2 motosikletli yaralanırken yaralılardan Emirhan Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık personelleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken yaralıların hastaneye sevk edilmesi için yeni bir ambulans gelmesi beklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kontrol ettikten sonra meslektaşlarının sağlık durumlarını kontrol etti. Ambulans personellerin herhangi bir yara olmadığını tespit eden sağlık ekipleri 2 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DE-
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