Motosikletliler çocuk istismarına tepki gösterdi- MUĞLA Video
- Çocuk istismarını protesto için sürüş etkinliğine katılanlar - Gümbet Kavşağı'nda bir araya gelen 50 motosikletliden detaylar - 4 çocuk annesi Özlem Coşkun Bağır'ın açıklaması, - Motosikletlerin oluşturduğu konvoyun Bodrum Belediye Meydanı'na gelmesi - Toplu fotoğraf çekimiMotosikletliler çocuk istismarına tepki gösterdi - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli, çocuk istismarını protesto amacıyla etkinlik gerçekleştirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli, çocuk istismarını protesto için sürüş etkinliği gerçekleştirdi.Gümbet Kavşağı'nda bir araya gelen 50 motosikletli, Turgutreis Caddesi'nden Bodrum Belediye Meydanı'na geldi.Burada bir süre mola veren grup, Neyzen Tevfik Caddesi'ni geçerek, başladıkları noktada etkinliği tamamlandı.Gruptakilerden 4 çocuk annesi Özlem Coşkun Bağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına tepki göstermek için sürüş etkinliği yaptıklarını söyledi.
Çocukların istismarını ve öldürülmelerini kınayan Bağır, "Halkımızı bu olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bazen yalan yanlış bilgiler yayınlanıyor. Bu bilgilerin kaynaklarını araştırmadan paylaşımda bulunmasınlar." dedi.