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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı - KAYSERİ

Motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı - KAYSERİ

- Motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı - Ele geçirilen uyuşturucu malzemeden detaylar Kayseri 'de motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı - Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan Kayseri 'ye motosikletle uyuşturucu getiren F.K. Ankara kara yolu uygulama noktasında yakalandı.Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, F.K'den uyuşturucu alacağı iddiasıyla H.U. ve C.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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