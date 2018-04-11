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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli sürücüye TIR çarptı: 1 ölü

Motosikletli sürücüye TIR çarptı: 1 ölü

Yerde yatan sürücü

Tahkikat Akalan Köprülü Ölümlü Motosiklet Sürücüsü 

-trafik polisleri
-sürücünün kaskı ve ayakkabısı
-motosikletten görüntü
-detaylar

( YALOVA -HD) YALOVA

- Yalova Tonami Meydanı Köprülü kavşakta meydana gelen kazada, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Tonami Meydanı’ndaki köprülü kavşakta Bursa istikametine doğru ilerleyen 41 B 8489 plakalı motosiklet sürücüsü Bilal Karataş’a (43) henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 MET 46 plakalı TIR arkadan çarptı. Sürücü Karataş, motordan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Kullandığı motorsiklet ise TIR tarafından 200 metre sürüklendi. Çarptığını bile fark etmedi. Olay sonrası yola devam eden TIR sürücüsünün yakalanmasıyla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi. TIR sürücüsü karıştığı ölümlü kazanın farkında olmadığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
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