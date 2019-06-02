Motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu İzle

-Şahısların tartışması

-Motosikletlinin kaskla vurması

-Adamın karşılık vermesi ve uzaklaşması



( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt’ta motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu- Başından yaralanan adam uzaklaştı İSTANBUL



- Esenyurt’ta trafikte yol verme yüzünden yaşanan tartışmada motosikletli şahıs, minibüs şoförüne kaskla vurdu. Adamın neye uğradığına şaşırdığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli şahıs ile minibüs şoförü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine duruma sinirlenen motosikletli şahıs, elindeki kaskla bir anda minibüs şoförüne vurdu. Neye uğradığına şaşıran şahıs, refleksle birkaç yumruk atarak karşılık verdi. Ancak başından darbe alarak hafif yaralanan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 saniye süren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

