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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Motosikletli maganda hem kendi canını hemde kız arkadaşının canını hiçe saydı

Motosikletli maganda hem kendi canını hemde kız arkadaşının canını hiçe saydı

Magandanın tehlikeli şovu

Sosyal Medya Kız Arkadaş Trafik Magandası Kamera Trol 

-Kızın üzerinden atlaması
-Dijonun başına geçmesi
-Tek teker gitmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)-Seyir halindeyken kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçen maganda kamerada- Trafik magandalığında gelinen son nokta- Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı İSTANBUL

- İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda seyir halinde gittikleri sırada kız arkadaşının üzerinden atlayın gidona geçti. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları kameralarca kaydedilirken , şahıs bu anları bir de sosyal medyada paylaştı. Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı. Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halinde giderken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor. Maganda o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.
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