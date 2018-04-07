Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletli ile patenlinin tehlikeli yolculuğu İzle

Motosikletli ile patenlinin tehlikeli yolculuğu İzle

Motosiklet ile patenlinin tehlikeli yolculuğu

( ESKİŞEHİR )- Bulvar boyunca ölüme meydan okudular ESKİŞEHİR

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Eskişehir'de motosikletten tutunarak ilerleyen patenli şahıs, bulvar boyunca tehlikelere aldırmadan yoluna devam etti. Olay, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde motosikletli ile patenli şahısların trafikteki tehlikeli yolculukları görülürken, yaşanan olay saniye saniye kaydedildi. Özellikle bir eli ile denge sağlamaya çalışan, diğer eli ile motosikletten tutunan patenli şahıs, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Adeta ölüme davetiye çıkartan gençler trafik ışıklarına gelmesiyle durdu. Yaşanan bu anlar ise an ve an bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. (MSY-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı