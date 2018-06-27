Motosikletli çarptığı otomobilin camından içeri girdi - ADANA
- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan otomobil ve motosiklet - Ambulanstaki yaralıdan görüntü - Sürücünün kazayı polise anlatmasıMotosikletli çarptığı otomobilin camından içeri girdiADANA (AA) - Adana 'da, motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin çamından içeri girdi.Otoban yolu Yüreğir ilçe mevkisinde 01 DUN 61 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Hasan Uygur iradesindeki 31 B 4015 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden fırlayan sürücü, çarptığı otomobilin arka camından içeriye girerek yaralandı.Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.