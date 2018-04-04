Motosikletli akü hırsızları güvenlik kamerasında



- Konya’da park halindeki kamyondan akü çalan motosikletli iki şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Konya’da park halinde olan kamyondan akü çalındı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler çevrede bulunan bir güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında 23 Mart’ta çekilmiş olarak görünen görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle gelerek park halindeki kamyonun yanına geldikleri görülüyor. Şüphelilerden birinin etrafı kontrol ettiği ve bu sırada diğer şüphelinin de aküyü çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde, aküyü tek başına çıkaramayan şüpheliye diğer şüphelinin yardım ettiği görülüyor. Aküyü çalan şüpheliler motosiklete kaçtığı görülüyor. (MB-

