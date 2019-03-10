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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - NİĞDE

Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - NİĞDE

- Kazanın meydana geldiği olay yerindeki polis ekiplerinden detay - Polis ekiplerinin inceleme yapmasından detay - Şarampole savrulan motosikletten detay Niğde 'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıNİĞDE (AA) - Niğde 'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Ramazan T. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, Niğde - Kayseri kara yolu Aktaş beldesinde, Mustafa Z'nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletler şarampole devrildi.Kazada, Ramazan T. olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Z, yaralandı. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis Polis Ekipleri 

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