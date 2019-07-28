Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosikletle zipline yaptı Haberi

Motosikletle zipline yaptı Haberi

Furkan Köylü motosikletle Ziplinede Türk bayrağı açarak gösterisi

Adrenalin Festival 

-Furkan Köylü konuşması
-Furkan Köylü motosikleti ile birlikte

- SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilesinde düzenlenen Kapıkaya Festivalinde motosiklet tutkunun zipline gösterisi büyük ilgi gördü. Çeşitli etkinliklerin yaşandığı 3. Kapıkaya Uluslar Arası Doğa Sporları ve Kültür Festivali zipline de bir ilke ev sahipliği yaptı. Samsunlu motosiklet tutkunu Furkan Köylü motosikletle yaptığı zipline gösterisi ile bir ilke imza attı. Samsun Endura Grubu olarak festivale katılan Furkan Köylü, “Samsun’dan katılıyorum. Yaklaşık 5 senedir motosiklet kullanıyorum. Bu senede buraya atıldık. İki gündür buradayız motorlarla her yeri dolaştık. Bugün de zipline binmek için gittiğimizde motorla birlikte binebileceğimi, bunun da güzel olabileceğini söylediler. Bu şekilde bir katılım yaptık. Motorla şu ana kadar kimsenin yapmadığı bir gösteriyi yapmış oldum. Zipline ilk defa biniyorum. Motorla binmekte ayrıca heyecanlı idi. Güzel bir adrenalin oldu” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı