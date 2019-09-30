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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı - DÜZCE

Motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı - DÜZCE



- Olay yerinden detaylar - Yaralının ambulansa taşınması Düzce 'de motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cengiz U. idaresindeki 67 T 8145 plakalı ticari taksi, Düzce - Yığılca bağlantı yolunun Jandarma Komutanlığı lojmanları mevkisinde Gültekin A. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve yanındaki Ayşe A. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ticari Taksi 

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