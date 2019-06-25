Motosikletle otomobil çarpıştı, metrelerce havaya uçan kadın ise böyle görüntülendi

-Kaza yerinden genel ve yakın detaylar

-Vatandaşların ayağı kopan yaralıya yardımı

-Ambulansların gelişi ve yaralıların götürülüşü



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı- Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ayağı koptuğu kazada, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesinde Koray V.’nin kullandığı 45 ACZ 77 plakalı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkan Bayram A. idaresindeki 46 EJ 532 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil arasında sıkışan sürücü Bayram A.’nın sol ayağı bilek kısmından koptu. Motosikletin teknesinde bulunan Esengül A. ise çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak park halindeki otomobilin tavanına çarpıp asfalt zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayram A.’nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanamayı durdurmak için iple turnike yapan vatandaşlar, bir yandan da şoka giren eşine yardım etmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (OZR-

