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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA

- Konya 'da motosikletle otomobil çarpıştı - 1 ölü, 1 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi Konya 'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Suriye uyruklu Muhammed el Sekkar yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı.Hızını alamayan motosiklet, yol kenarındaki yabancı plakalı cipe çarparak durabildi.Kazada, motosikletin arka koltuğunda bulunan Özge Karakaya (20), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Sefa İnel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık yarım saat kontrollü olarak sağlandı.

Hastane Bild Direksiyon Motosiklet Sürücüsü Trol 

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