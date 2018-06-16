Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletle buzdolabı taşıdı İzle

Motosikletle buzdolabı taşıdı İzle

Motosiklete yüklenen buzdolabı ile yolculuktan görüntüler

( SAKARYA -HD)- Görenler hayrete düştü SAKARYA

Buzdolabı Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk 


- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir sürücünün motosiklet üzerinde seyir halindeyken taşıdığı buzdolabı görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, Akyazı ilçesi 7043 no'lu sokak üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde akan trafiğe aldırış etmeyen ve buzdolabını motosikletine bağlayan sürücü akan trafiği durma noktasına getirdi. Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü adeta kazaya da davetiye çıkarttı. Motosikletine yüklediği buzdolabı ile seyir halinde olan sürücü, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. Motosikletiyle buzdolabı taşıyan sürücüyü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buzdolabının her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açarken, tehlikeli yolculuk anı ise aynı istikamete giden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı