Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosikletle anne ile kızına çarpan sürücü yakalandı - MANİSA Video

Motosikletle anne ile kızına çarpan sürücü yakalandı - MANİSA Video

- Manisa 'daki trafik kazası - Kaza yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi Manisa 'daki trafik kazası - Turgutlu ilçesinde kullandığı motosikletle bir anne ve kızına çarpıp kaçan sürücü yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde kullandığı motosikletle bir anne ve kızına çarpıp kaçan sürücü yakalandı.Atatürk Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Atman Aysel (46) ile kızı Merve Aysel'e (24) çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün kimliği, polisin güvenlik kameraları incelemesi sonucu tespit edildi.45 LJ 872 plakalı motosikletin sürücüsü Adem Elçiboğa, İstasyonaltı Mahallesi'nde yakalandı.Elçiboğa'nın polis merkezinde verdiği ifadede "korktuğu için kaçtığını" söylediği öğrenildi.Adem Elçiboğa'nın motosikletiyle çarptığı Atman Aysel ve kızı Merve Aysel, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Merve Aysel buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Trafik Kazası Polis Merkezi Akalan Kamera Motosiklet Sürücüsü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı