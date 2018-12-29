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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletiyle çarptığı yaşlı kadını ambulansa taşıdı

Motosikletiyle çarptığı yaşlı kadını ambulansa taşıdı

Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesi

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Kadının sedyeye alınması ve taşınması
-Mikail Tepe’nin kadının taşınmasına yardım etmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Etiler’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına motosikletli kurye çarptı. Motoru kullanan kurye, yaralı kadının başında uzun bir süre bekledikten sonra ambulansa taşınmasına da yardım etti. Olay, saat 15.00’te Etiler Nispetiye Caddesi’nde gerçekleşti. Caddenin karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, park halinde bulunan bir aracın önünde aniden yola çıktı. Bu sırada yemek siparişi götüren 34 ET 2433 plakalı motosikletli kurye Mikail Tepe yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düşerken, kurye ise yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Başından bir an olsun ayrılmadı Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına fırlayan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan yaralı kadını sedyeyle ambulansa alarak hastaneye götürdü. Motosikletiyle kadına çarpan Mikail Tepe ise, sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca yaşlı kadının başında bekledi. Mikail Tepe ayrıca sedye üzerine alınan kadının ambulansa taşınmasına da yardımcı oldu.
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