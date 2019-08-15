Motosikletiyle aniden dönen araca böyle çarptı

-araçların çarpması



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı kamaralara yansıdı. İki sürücünün dikkatsiz davranması az daha bir faciaya sebep oluyordu. Kontrolsüz bir şekilde ve hızlı seyreden motosiklet, kontrolsüz dönüş yapan aracın altına girmekten kurtulamadı. Kazada yaralan sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde dönüş yapan araca aynı istikametten gelen motor hızla çarpıyor. Duramayan motosikletin sürücüsü çarptığı aracın altında kalıyor. (Cİ-MŞ)

