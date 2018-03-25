Motosikletiyle Afrika kıtasının zenginliklerini anlatıyor - CAPE TOWN
- Cape Town şehrinde yaşayan seyyah Sarper Sesli'den detaylar - Cape Town şehrinde yaşayan seyyah Sarper Sesli ile röportajCAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşayan seyyah Sarper Sesli, motosikletiyle yaptığı Afrika turlarıyla tüm dünyada kıtanın kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkıda bulunuyor.Yaptığı turlarda gördüğü Afrika'yı AA muhabirine anlatan Sesli, Afrika'nın bilinenin aksine farklı renklerin ve kültürlerin barış içinde yaşadığı büyük bir kıta olduğunu söyledi.
Sesli, geçen yıl dünyanın en güneyi olan Cape Town 'dan İstanbul'a, motosikletiyle kıtayı baştan başa bir arkadaşıyla gezdiğini dile getirdi.