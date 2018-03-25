Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Motosikletiyle Afrika kıtasının zenginliklerini anlatıyor - CAPE TOWN

Motosikletiyle Afrika kıtasının zenginliklerini anlatıyor - CAPE TOWN

- Cape Town şehrinde yaşayan seyyah Sarper Sesli'den detaylar - Cape Town şehrinde yaşayan seyyah Sarper Sesli ile röportajCAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşayan seyyah Sarper Sesli, motosikletiyle yaptığı Afrika turlarıyla tüm dünyada kıtanın kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkıda bulunuyor.Yaptığı turlarda gördüğü Afrika'yı AA muhabirine anlatan Sesli, Afrika'nın bilinenin aksine farklı renklerin ve kültürlerin barış içinde yaşadığı büyük bir kıta olduğunu söyledi.

Sesli, geçen yıl dünyanın en güneyi olan Cape Town 'dan İstanbul'a, motosikletiyle kıtayı baştan başa bir arkadaşıyla gezdiğini dile getirdi.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı