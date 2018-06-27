Motosikletin çarptığı çocuk hastanede hayata döndürüldü - ŞANLIURFA
- Yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansa alınması - Kaza yapan motosikletten detaylar - Polis ekiplerinden detaylarŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun duran kalbi hastanede çalıştırıldı.Halit Sarlaoğlu idaresindeki plakasız motosiklet, Mevlana Caddesi 11 Nisan Spor Kompleksi yakınlarında aniden yola çıkan 6 yaşındaki T.A'ya çarptı.Yaralanan T.A ile sürücü Sarlaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.T.A'nın hastaneye getirildiğinde durmuş olan kalbi doktorların uzun süren müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.Minik çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.