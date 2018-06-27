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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

- Kaza yerinden detaylar

Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-- Cenazenin kaldırılması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden kasalı motosiklet sürücüsü motosikletin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Manisa'nın Kula ilçesinde saat 14.45 sıralarında eski Selendi yolu üzeri Boztepe Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden Emir Kaplıcaları istikametine seyir halinde olan Cezmi Kök (63) yönetimindeki 45 PH 432 plakalı kasalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Motosikletin tarlaya devrilmesiyle birlikte kasalı motosikletin altında kalan sürücü Cezmi Kök, olay yerinde hayatını kaybetti. Kök’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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