Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikleti ile trafikte tehlike saçan maganda yakalandı Haberi

Motosikleti ile trafikte tehlike saçan maganda yakalandı Haberi

Polis merkezine getirilmesi

Sahil Yolu Para Cezası Akalan Benzin 

-ARŞİV
-Motor üzerindeki görüntüleri

( İSTANBUL )- Motosiklet ile seyir halindeyken yakıt doldurduğu görüntüler şok etmişti İSTANBUL

- Maltepe’de sahil yolunda seyrettiği sırada motosikletine yakıt dolduran, iki elini motosikletin gidonundan çekerek telefonla konuşan maganda yakalandı. Maltepe’de M.O.M adlı şahıs, sahil yolunda aracıyla seyrettiği sırada yine motosikletle ilerleyen bir arkadaşını aramak için iki elini gidondan çekmiş, telefonla konuşmuştu. Ardından şahıs yol üzerinde seyir halindeyken arkadaşından aldığı benzin bidonu ile motosikletine yakıt ikmali yaparak trafiği tehlikeye sokmuştu. Hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda yakalandı. Trafik magandası şahsa toplamda 686 tl para cezası kesildi, motosikleti ise trafikten men edildi. Ayrıca şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Gaziantep'te Metan Gazı PatlamasıGaziantep'te Metan Gazı Patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı