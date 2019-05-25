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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklete çarpmamak için refüje çarpıp 50 metre takla attı: 4 yaralı

Motosiklete çarpmamak için refüje çarpıp 50 metre takla attı: 4 yaralı

-güvenlik kamerasında çarpma anı-

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-kazanın ardından yerdeki yaralılara vatandaşların yardımı
-112 ekiplerinin müdahalesi
-yaralıların götürülmeleri
-kaza yerinden detay

( ANTALYA ) Motosiklete çarpmamak için refüje çarpıp 50 metre takla attı...O anlar kamerada- Otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki bulunan Volkan M.İ.’nin kullandığı 46 AAZ 985 plakalı otomobil, Demirciler kavşağındaki trafik ışıklarında refüje çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla atarak yolda ters döndü. Yanmaya başlayan otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken otomobilde sıkışan 2 kişi yine vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı gören vatandaşlar, kazanın ardından otomobilden 2 bayanın çıktığını ve diğer yaralıların durumlarına bile bakmaksızın hızla olay yerinden uzaklaştığını belirttiler. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Volkan M.İ. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sefa S. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kaza sırasında otomobilde bulunduğu iddia edilen Çiğdem A. ve Pınar K. isimli bayanların kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavilerini yaptırdıkları bildirildi.
Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alanya istikametinden gelen otomobilin aşırı hızlı olduğu, kavşakta bekledikten sonra yola çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attığı anlar saniye saniye kaydedildi
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